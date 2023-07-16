美參議院批准兩核潛艇移交澳洲

【本報綜合報道】根據澳英美三方安全夥伴關係計劃，美國2030年代開始向澳洲提供自家的維珍尼亞級攻擊核潛艇。美國國會參議院外交關係委員會上周四就國務院授權法案提出修正案，批准向澳洲移交兩艘核潛艇，並透過軍售案出售另外一艘。

美國民主黨參議員凱恩上周五公布修正案內容，他表示向澳洲提供的核潛艇，有助對方推動地區安全。修正案同時加快批出技術許可，並放寬涉及相關物料的商業出口管制，預計本周提交到參議院全體大會審議表決。凱恩形容，美英澳三國關係的新一章令人感到振奮，因為它再次展示美方與其他志同道合的民主體制組成聯盟。

供不應求 共和黨不滿 惟美國在攻擊核潛艇「供不應求」時向澳洲移交的做法，引起國會參眾兩院部分共和黨議員不滿，他們要求拜登政府加強投資國內造船基礎設施，支援額外的核潛艇建造及維修工程。美國海軍官員指截至上周五，現役51艘攻擊核潛艇中，大約三分之一處於維修狀態。直至2028年前，維珍尼亞級攻擊核潛艇年產量維持少於兩艘。

根據美國海軍最新的長期造船計劃，首艘維珍尼亞級攻擊核潛艇移交澳洲皇家海軍時，美國各級攻擊核潛艇的總數可能跌至只有46艘，比長遠目標的66艘相差20艘。