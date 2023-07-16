美核部隊10年費用 國會料5.89萬億

【本報綜合報道】美國目前對海陸空核三位一體打擊力量實施現代化，國會預算辦公室上周五發表報告，預測今年起的10年內，涉及核部隊的費用為7,560億美元（約5.89萬億港元），較兩年前的10年估算費用多1,220億美元（約9,516億港元）。

包括延誤生產開支 報告根據國防部與能源部提交的2023財政年度預算要求作出預測，由今年至2032年期間，平均每年的核部隊開支為756億美元（約5,896億港元）；前年預測當年至2030年的核部隊費用為6,340億美元（約4.94萬億港元）。

值得留意的是，國會預算辦公室的預測數字，包括國防部與能源部未能夠成功執行有關項目，即成本增長或延誤產生的額外開支，今年預測的額外核部隊開支為960億美元（約7,488億港元）。

由洲際彈道導彈、戰略核潛艇、戰略轟炸機組成的戰略核投射系統及武器，接下來10年的開支為3,890億美元（約3.03萬億港元），接近一半用於戰略核潛艇。負責投射短程核武的戰術飛機，與所用核武的開支合共60億美元（約468億港元）。涉及操作人員與核部隊通訊、發出控制核部隊使用之指令、探測來襲攻擊、排除誤報的國防部指揮、控制、通訊、預警系統，開支為1,170億美元（約9,126億港元）。