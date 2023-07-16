談軍事合作 台立委團訪美結束

【本報綜合報道】台灣立法院的台美議員聯誼會訪問團上周到訪美國華盛頓，拜會美國國會參眾兩院議員及行政部門官員。訪問團成員上周五結束行程，他們指此行重點圍繞美國國防授權法案及美台21世紀貿易倡議等議題，與美方進行坦誠交流。

訪問團由民進黨立法院黨團幹事長劉世芳率領，成員包括民進黨立委蔡適應等人。劉世芳表示，拜會美國國會參眾兩院的軍事和外交委員會等重要議員、美國國會台灣連線成員，以及美國國防部、國務院、美國在台協會等重要行政部門。蔡適應指討論議題包括軍售、雙方軍事合作訓練，投資與避免雙重課稅、網絡安全、基礎建設，美國國會議員主動關心對台武器交付延宕會否令台灣軍力有真空期，會繼續敦促行政部門盡快交付武器，考慮利用國防授權法的相關法令讓交付時間符合預期。

美眾院通過國防授權法案 與此同時，美國國會眾議院上周五以219票贊成、210票反對，通過2024財政年度國防授權法案，內容包括支持美台強化軍事協調、軍事網絡安全合作等問題。眾議院軍事委員會主席羅傑斯指，法案根本目標即是嚇阻中國大陸，提供新力量、加速人工智能與高超音速等創新技術部署，讓美國在與中國大陸衝突中獲得優勢、加強與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係，保護美國軍事基地、基礎關鍵設施與學術研究免受中國大陸侵犯與間諜活動，並在太平洋建立對中國行動所需的軍事後勤網絡。