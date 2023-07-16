布林肯訪京前 傳中國黑客襲華府

布林肯

【本報綜合報道】美國官員上周三表示，美國國務卿布林肯上月訪問北京前，中國黑客入侵多個與中國事務有關的美方機構官員微軟電郵帳戶。美國傳媒上周五引述華府官員報道，美方相信事件令中方獲悉布林肯訪問北京前，華府對此行的想法。

美國高級官員表示，正在印尼雅加達出席東亞合作系列外長會的布林肯，日前與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤時提及事件。美方一直向中國等表明，關注針對美國政府、企業和公民的行動，會採取適當行動回應。

布林肯在雅加達的記者會表示，已經即時採取措施應對黑客事件，強調事件仍然調查；又稱與王毅會晤坦誠和具建設性，會繼續負責任地管控與中國的關係，包括加強溝道渠道，表明華府在關注議題上的立場，並探討合作應對共同挑戰的可能性。

美3半導體公司 促撤對華禁令 另外，美國半導體公司英特爾、高通、英偉達的行政總裁，計劃本周到華盛頓游說美方官員和國會議員，阻止延長對中國有關晶片及製造設備的銷售禁令。他們認為切斷與最大市場中國的聯繫，將損害它們在科技的投資，最終削弱美國領導地位。