漢光演習預演 反登陸布陣曝光
【本報綜合報道】台灣軍方漢光39號演習實兵操演本月24日至28日舉行，其中「聯合國土防衞作戰項目」本月27日在淡水河口、八里海灘、台北港等一帶進行反登陸實兵演練。軍方在演習前夕搭建好各項阻絕設施，上周四在八里海灘一帶進行預演，驗證各項戰術、設施完備與否，各部隊的行進畫面和設施布陣圖也曝光。
模擬兩棲突擊兵圖斬首
台灣軍方安排由AAV7兩棲突擊車及海軍陸戰隊官兵扮演「紅軍」，模擬對岸派出兩棲突擊兵力實際登陸八里海灘，欲斬首直取台北市，並模擬「紅軍」直升機欲機降支援奪取海灘西面的十三行公園高地。代表台軍的「藍軍」從側後方夾擊，台軍部隊接獲敵情報後旋即於海岸排兵布陣，透過各設施、兵力層層阻絕「紅軍」。
海岸設置消波塊、鋼刺蝟及戰防壕等設施作為「第一波」防線，限制行動路線；「第二波」防線為縱火區、廢電杆、廢汽車與沙包等阻絕設施，拖慢行進速度；「第三波」由鐵絲網與詭雷組成。台灣軍方部署M60A3坦克、雲豹八輪裝甲車、拖式導彈車、防空武器，對進犯的空、地面部隊進行打擊。
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