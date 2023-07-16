漢光演習預演 反登陸布陣曝光

【本報綜合報道】台灣軍方漢光39號演習實兵操演本月24日至28日舉行，其中「聯合國土防衞作戰項目」本月27日在淡水河口、八里海灘、台北港等一帶進行反登陸實兵演練。軍方在演習前夕搭建好各項阻絕設施，上周四在八里海灘一帶進行預演，驗證各項戰術、設施完備與否，各部隊的行進畫面和設施布陣圖也曝光。