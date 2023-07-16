王毅：個別國勿派艦機赴南海耀武

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周五在印尼雅加達出席東亞合作系列外長會議，就南海問題闡明中方原則立場。他駁斥個別國家提及南海仲裁和所謂航行自由，呼籲不要再派先進艦機到該區耀武揚威。

王毅表示，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有商船抱怨航經該海域時受干擾阻礙，個別國家沒有必要再作無謂的擔憂，中國與南海沿岸國遵守《聯合國海洋法公約》在內的國際法，但中方不接受以航行自由為名，行航行霸權之實。他指中方一貫主張由直接當事國通過友好協商和平解決爭議，這原則寫入《南海各方行為宣言》，希望域外國家尊重中國和東盟作出的努力，為維護地區穩定發揮積極作用，不要挑動和利用地區國家之間的分歧，達到自己的地緣政治私利。

「台獨與台海和平水火不容」 王毅強調，南海仲裁案是政治操弄，悖離《聯合國海洋法公約》締約原意，在事實認定和法律適用等都存在明顯失當，受國際法專家普遍質疑。中方從一開始就沒有參與，也不可能接受，奉勸個別國家不要再開歷史倒車或炒作早已過時的老戲碼。

此外，王毅同日出席東亞峰會外長會，強調台灣問題是中國內政，不容許外來干涉，駁斥個別國家宣稱中方單方面改變台灣海峽現狀的錯誤論調。

他指「台獨」與台灣海峽和平水火不容，這才是台灣海峽和平的最大破壞因素；中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但捍衞國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。