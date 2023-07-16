兩岸國際

西太平洋舞劍 中俄 海 空 軍演 美轟炸機掛彈訓練

中國海上編隊前往日本海中部海域執行演習任務。 中國海上編隊前往日本海中部海域執行演習任務。
中國海上編隊前往日本海中部海域執行演習任務。
中美俄三國在西太平洋的軍事角力升級，中國國防部昨日宣布在日本海中部舉行年度戰略演習，中方海上編隊當天啟航前往預定海域執行任務，俄羅斯也將派出海空力量參與。美國近日派駐區內的轟炸機數量罕有增至10架，其中一架在關島演練掛載空對地巡航導彈，軍方表明是震懾手段，準備好應對危機。
北部戰區主導 夥俄赴日本海
根據中國國防部官方微博「國防部發布」的消息，這場代號「北部‧聯合—2023」的演習由解放軍北部戰區主導，演習課題是「維護海上戰略通道安全」；根據中俄兩軍年度合作計劃，俄羅斯軍隊近日將派出海空力量參加。演習旨在提升中俄兩軍戰略協作水平，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。今次是俄羅斯軍方第二次參與解放軍主導的年度戰略演習，也是首次同時派遣海空兩支力量參演。
中國兩艦刷新航行最長紀錄
參與演習的中國海上編隊從山東省青島市某軍港啟航，它由5艘艦艇及4架艦載直升機組成，分別是052D型驅逐艦齊齊哈爾號與貴陽號、054A型護衞艦棗莊號與日照號、903A型綜合補給艦太湖號。
貴陽號與棗莊號在第36批亞丁灣護航任務刷新解放軍海軍連續航行時間最長紀錄，創下解放軍水面艦艇在海上執行任務184天不靠港休整的遠航紀錄；日照號因重大演訓任務完成出色，被評為「備戰打仗先進單位」。
今次演習由解放軍北部戰區組織，之前「西部‧聯合—2021」演習由西部戰區主導，當時俄羅斯也派兵參與，是中方首次邀請外國軍隊入境參加年度戰略演習。內地官媒引述軍事專家指，未來可能出現解放軍年度戰略演習由五大戰區輪流主導，演習主題各有側重，進一步提升解放軍的實戰能力。此外，解放軍去年派遣海陸空三軍首次同赴俄羅斯參加「東方—2022」演習，海上力量也在日本海相關海域舉行。
外界關注中俄會否巡太平洋
外界關注中俄兩軍會否如去年「東方—2022」演習一樣，在「北部‧聯合—2023」演習結束後在太平洋展開海上聯合巡航。今次演習涉及維護海上戰略通道安全，分析指日本海是中俄兩國重要的戰略通道，宮古海峽、對馬海峽、津輕海峽這三大海峽關乎上述兩國的國家戰略安全，演習在日本海舉行是有極強的針對性及實戰性。
另一方面，美國目前在關島部署8架B52H戰略轟炸機，兩架B1B超音速轟炸機派駐日本青森縣三澤空軍基地。關島安德森空軍基地社交網專頁上周五發布照片，顯示來自北達科他州邁諾特空軍基地的人員在實時訓練任務期間，為一架B52H戰略轟炸機掛載實彈、屬於庫存最舊的聯合空對地距外導彈，確保回應全球各地任何危機的戰備狀態。本報綜合報道
美國B52H戰略轟炸機部署關島安德森空軍基地。美國B52H戰略轟炸機部署關島安德森空軍基地。
美國B52H戰略轟炸機部署關島安德森空軍基地。
美國聯合空對地距外導彈基本規格美國聯合空對地距外導彈基本規格
美國聯合空對地距外導彈基本規格
B52H戰略轟炸機在關島掛載聯合空對地距外導彈。B52H戰略轟炸機在關島掛載聯合空對地距外導彈。
B52H戰略轟炸機在關島掛載聯合空對地距外導彈。
中美俄軍事角力最新形勢中美俄軍事角力最新形勢
中美俄軍事角力最新形勢
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