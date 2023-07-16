西太平洋舞劍 中俄 海 空 軍演 美轟炸機掛彈訓練

中美俄三國在西太平洋的軍事角力升級，中國國防部昨日宣布在日本海中部舉行年度戰略演習，中方海上編隊當天啟航前往預定海域執行任務，俄羅斯也將派出海空力量參與。美國近日派駐區內的轟炸機數量罕有增至10架，其中一架在關島演練掛載空對地巡航導彈，軍方表明是震懾手段，準備好應對危機。

北部戰區主導 夥俄赴日本海 根據中國國防部官方微博「國防部發布」的消息，這場代號「北部‧聯合—2023」的演習由解放軍北部戰區主導，演習課題是「維護海上戰略通道安全」；根據中俄兩軍年度合作計劃，俄羅斯軍隊近日將派出海空力量參加。演習旨在提升中俄兩軍戰略協作水平，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。今次是俄羅斯軍方第二次參與解放軍主導的年度戰略演習，也是首次同時派遣海空兩支力量參演。

中國兩艦刷新航行最長紀錄 參與演習的中國海上編隊從山東省青島市某軍港啟航，它由5艘艦艇及4架艦載直升機組成，分別是052D型驅逐艦齊齊哈爾號與貴陽號、054A型護衞艦棗莊號與日照號、903A型綜合補給艦太湖號。

貴陽號與棗莊號在第36批亞丁灣護航任務刷新解放軍海軍連續航行時間最長紀錄，創下解放軍水面艦艇在海上執行任務184天不靠港休整的遠航紀錄；日照號因重大演訓任務完成出色，被評為「備戰打仗先進單位」。

今次演習由解放軍北部戰區組織，之前「西部‧聯合—2021」演習由西部戰區主導，當時俄羅斯也派兵參與，是中方首次邀請外國軍隊入境參加年度戰略演習。內地官媒引述軍事專家指，未來可能出現解放軍年度戰略演習由五大戰區輪流主導，演習主題各有側重，進一步提升解放軍的實戰能力。此外，解放軍去年派遣海陸空三軍首次同赴俄羅斯參加「東方—2022」演習，海上力量也在日本海相關海域舉行。

外界關注中俄會否巡太平洋 外界關注中俄兩軍會否如去年「東方—2022」演習一樣，在「北部‧聯合—2023」演習結束後在太平洋展開海上聯合巡航。今次演習涉及維護海上戰略通道安全，分析指日本海是中俄兩國重要的戰略通道，宮古海峽、對馬海峽、津輕海峽這三大海峽關乎上述兩國的國家戰略安全，演習在日本海舉行是有極強的針對性及實戰性。

另一方面，美國目前在關島部署8架B52H戰略轟炸機，兩架B1B超音速轟炸機派駐日本青森縣三澤空軍基地。關島安德森空軍基地社交網專頁上周五發布照片，顯示來自北達科他州邁諾特空軍基地的人員在實時訓練任務期間，為一架B52H戰略轟炸機掛載實彈、屬於庫存最舊的聯合空對地距外導彈，確保回應全球各地任何危機的戰備狀態。本報綜合報道

美國B52H戰略轟炸機部署關島安德森空軍基地。 美國聯合空對地距外導彈基本規格 B52H戰略轟炸機在關島掛載聯合空對地距外導彈。 中美俄軍事角力最新形勢