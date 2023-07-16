闖天山險地 網紅橫死

氣候多變河水猛烈 遇狼雪豹難逃一劫 內地知名旅行網紅姜野月初徒步前往新疆自治區阜康市、天山山脈東段博格達峰，隨後失去聯絡。他的家屬上周四證實，姜野已經遇難身亡。新疆阜康天池管委會指揮中心工作人員估計，由於姜野沒有經過博格達峰自然保護區正規卡點，容易遇到較大風險。

姜野出事前曾在社台平台發布一段短片，提到自己重裝徒步前往博格達峰，入山前已採購大量物資。他指整個行程大約需時7日6夜，過程中恐怕無法獲得其他補給，之後會找個天氣較好時機入山，往後會失去聯絡，不知道何時發布下一段短片。

採購大量物資 步上征途 自姜野失蹤後，他的家屬一度發出尋人啟事，內容提及該名網紅本月1日從阜康進入博格達峰徒步環線後失聯。一名資深戶外領隊早前受訪時稱，姜野與另一名拍檔月初沿阜康入山，後者因出現高原反應，至本月4日或5日左右提前離開。他又指其所在俱樂部領隊最後一次見到姜野是本月7日，地點位於老虎口。

然而，內媒前天報道，姜野遺體上周三被阜康警方發現，無提及死因。30多歲的姜野來自遼寧省盤錦市，生前是一名職業旅行家，曾在6年內獨自騎行達5萬多公里，走過30餘個國家。他擅長透過影片記錄旅行見聞及風俗民情，寫下近25萬字遊記。當姜野遇難消息傳出後，一些戶外圈內人士已啟程趕往新疆。

當談及徒步前往博格達峰風險時，新疆阜康天池管委會指揮中心工作人員透露，在保護區內行走容易遭到野生動物襲擊，例如狼及雪豹等，卻不及遇上落雪、暴雨、冰雹及強風等極端天氣般危險。他重申保護區內部沒有信號，遊客一旦無帶衞星電話就很難通知救援人員，即使成功打電話報警，救援人員需要較長時間到達。

景色迷人 博格達峰險要 另有徒步愛好者受訪時稱，進入博格達峰有兩種方式，不過均要冒上被河水沖走風險。他指博格達峰處於天山山脈冷暖氣流交匯地點，氣候極其多變，容易造成徒步者體力衰竭，而迷路及遇到野生動物也是風險之一。

博格達峰海拔高達5,445米，是天山山脈東段最高峰，其景色迷人，演變成受歡迎探險路線。因應攀登難度很大，新疆昌吉州2010年出台《天山天池風景名勝區保護管理條例》，規定每年登上博格達峰人數限定在200人次以內，且須持有國家及自治區體育運動管理部門頒發登山證。本報綜合報道