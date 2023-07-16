對郭台銘韓國瑜喊話 侯友宜：以大我精神向前

郭台銘

【本報綜合報道】盛傳台灣鴻海集團始創人郭台銘有意獨立參加明年台灣總統選舉，面對黨內整合困境的國民黨總統候選人侯友宜，上周五向郭台銘和前高雄市市長韓國瑜喊話，表示相信二人會以大我精神向前走。

受徵召後民調低迷 侯友宜今年5月接受國民黨徵召參選總統後，民調不升反跌，國民黨勢力難以整合，黨內出現「侯下韓上」、「侯下郭上」的聲音。侯友宜向台灣傳媒表示，自己與韓國瑜是認識許久的朋友，打選戰需要更多朋友幫忙，相信韓國瑜和郭台銘為了台灣能夠和平、繁榮、安定的共同信念，會以大我的精神向前；又稱非常有誠意與韓國瑜請益，呼籲外界不要見縫插針。

同日，郭台銘到高雄市出席活動，許多民眾高喊「選總統」，他稱關心公眾事務人人有責，他有理想、抱負、論述，不管將來扮演甚麽角色，都會匯整民眾意見，適當時機發表相關政策；又認為和平是提供經濟發展基本條件，台灣政府要有能力制訂全球經貿戰略新布局，讓台灣在全球佔有關鍵位置，運用人工智能創造機會。

郭台銘又批評民進黨執政把台灣變火藥庫，讓台灣海峽兵兇戰危，台灣要以經濟和科技作後盾，成為全球經貿樞紐，這才是台灣經濟及安全最大保障。被問到若兩岸打仗時會否坐專機先走，他稱其私人專機就改成軍用，給前線送物資當運輸機，自己的生死都會在台灣。