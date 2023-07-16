廣西天價停車費 多名官員免職

【本報綜合報道】今年5月8日，廣西自治區南寧市青秀區人民法院與當地營運數萬個停車位的慧泊停車場服務有限公司簽訂《合作備忘錄》，加強追討欠繳停車費，引起外界對當地多年來天價停車費的關注。市紀委監委近日對有關問題調查核實，上周五通報多名涉事官員被免職。

漠視群眾利益

通報指出，當地發生道路收費問題，揭露單位和領導層漠視群眾利益，導致長期未能有效解決其訴求。市紀委監委針對調查發現的問題，責成青秀區人民法院、南寧市中級人民法院等相關責任單位，向南寧市委作出深刻檢查並且切實整改，對負有責任的領導幹部依法處理，青秀區人民法院黨組副書記兼副院長趙會以及數名領導層，分別受到免職、黨內警告等處分。