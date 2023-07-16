亞運會嚴密保安 酒店房人臉辨識

【本報綜合報道】杭州亞運會9月開幕，上周六有報道指浙江省上周啟動亞運會保安措施，酒店客房房門的貓眼改裝為人臉識別裝置，連接警方網絡，一旦識別到訪客未登記就會自動報警。官方指亞運會安保工作聚焦在重點人群、重點物品、重點行業和重點目標區域。

今屆亞運會9月23日至10月8日在浙江省杭州市舉行，杭州市、溫州市、湖州市等多個賽區近日陸續實施安保措施。杭州市西湖區的杭州藝聯君亭酒店有工作人員透露，接到警方通知，所有入住者和訪客必須用身份證實名登記，若未經登記進入客房，酒店需要停業整頓。

有網友拍到杭州市一間酒店的大堂前台豎立「溫馨告知」，提醒入住者現時臨近亞運會，每個房間大門都安裝公安系統聯網貓眼，房間入住人數必須和實名登記人數一樣，進入房間的訪客也必須實名登記。

公安系統聯網貓眼識別到未實名登記的人臉進入房間就會發出警告，警告之後若未登記，會把已經登記入住人的訊息上報派出所。溫馨告知提醒，不要刻意遮擋客房大門的公安系統聯網貓眼，如有異常情況，會立即採取措施。