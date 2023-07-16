貴州擅開棺盜屍火化

強硬殯葬改革 家屬不滿夜襲 內地一名女子前天在網上投訴，貴州省畢節市黔西縣中坪鎮涼風村有人夜闖已過世爺爺墓地再打開棺木，盜走棺中遺體。中坪鎮派出所民警同日證實確有此事，又指事件起因是當地正展開殯葬改革，再不允許土葬，政府及殯改工作人員因此打開墳墓，火化死者遺體。

在短片中，女子稱其90歲長輩日前離世，之後以土葬方式處理，已安葬數天，詎料「半夜三更有人來偷屍，把我爺爺這個棺材抬開了」。由畫面可見，墳墓明顯被人挖開，周遭土層看似鬆散，露出一副棺木，木上仍依附一些泥土。

派出所：對方拒絕溝通 面對以上質疑，中坪鎮派出所工作人員前天受訪時澄清，女子爺爺死後，其家屬並不同意火化，沒有做好相關工作，工作人員因此採取行動。他重申涼風村及政府曾向死者家屬打過招呼，對方卻拒絕溝通，最終甚至沒有火化遺體。

對於女子質疑家人辦身後事時，一直沒有人前來告知遺體必須火化，也沒有收到任何文書，黔西縣民政局及黔西縣殯葬中心強調，全縣目前均屬火化區，並不允許土葬，並稱當地早已發布有關文件，縣內一旦有人去世，政府部門應該會向死者家屬講解遺體必須火化政策。

內媒發現黔西市人民政府網2015年5月曾發布一篇名為《黔西縣多措並舉推進殯葬改革工作取得階段性成效》文章，內容提及縣委及縣政府2014年9月曾召開全縣殯葬改革推進大會，進一步強化相關工作，由2014年10月至文章發表日期計起，轄區內共有1,285人離世，全數以火化形式處理遺體。

律師指應由民政部執行 根據《貴州省殯葬管理條例（2021修正）》第22條規定，「將應當火化的遺體土葬或者將骨灰裝棺埋葬的，或者在公墓和農村公益性墓地以外的其他地方埋葬遺體、建造墳墓的，由民政部門責令當事人限期改正；逾期不改正的，依法強制執行」。有律師指出按照上述規定，若出現違法安葬行為，應由民政部門責令當事人限期改正，不應在未通知家屬情況下挖墳拿走遺體。

另外亦有律師質疑，即使死者家屬涉嫌違法，相關部門也無權在不經家屬同意之下，擅自刨開棺木取走遺體，理由是以上行為違反社會公序良俗，傷害死者家屬感情，也會令到社會大眾難以接受，若果情節嚴重，甚至可能構成「侮辱屍體罪」。本報綜合報道