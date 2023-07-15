狗狗總希望時刻伴隨在主人身邊，甚至對方要出門也不例外。中國河南省鄭州市一名男子近日帶3隻寵物犬上班，牠們不但沒有到處搗蛋，反而十分乖巧、整齊有序地坐在主人身旁，專注地觀看卡通片。不少網民見狀後大讚狗狗可愛，笑問公司是否缺人，希望能跟牠們一起看卡通片。