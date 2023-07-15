秘魯出土3000年密封走廊 或通向查文文化建築群
【本報綜合報道】英國傳媒周三報道，秘魯安卡什省有考古學家於去年5月，發現一條具有3,000年歷史的密封走廊。他們認為，通道可能是通向「查文文化」（Chavin culture）大型寺廟建築群房間的走廊。
尋獲禿鷹陶瓷製品
密封走廊位於查文德萬塔爾考古遺迹，在首都利馬東北約306公里處。美國史丹福大學考古學家里克（John Rick）的團隊，透過安裝在機械人上的鏡頭首次發現通道，並把通道稱為「禿鷹通道」（the condor's passageway）。通道位於寺廟區域南部，目前因結構問題而封閉。考古學家在內找到一個重約16.8公斤的陶瓷製品，它以禿鷹的頭和翅膀為裝飾，同時發現一隻陶瓷碗。禿鷹是世界上最大的鳥類之一，在古代安第斯文化中與權力和繁榮聯繫在一起。
查文文化繁盛時期約為公元前1,500年至公元前550年，它以超前的藝術而聞名，通常描繪鳥類和貓科動物。
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