垃圾建村 打造夢幻樂園

藝術家創新猷 17年搭30建築 藝術家對各種事物的看法總是與眾不同，連廢棄品也能激發其想像力和創作力。美國傳媒周三報道，紐約州東南部一名男藝術家化腐朽為神奇，多年前起在一個山谷中用垃圾建造出一座別致的村莊，外觀令人讚嘆。

53歲的裝置藝術家布瓦（Matt Bua）早於1990年代便萌生建造村莊的念頭，至2006年以3.3萬美元（約25.7萬港元）買下一片土地後，17年來建造逾30座建築物，包括一座以木瓦片製成的小塔、用鐵絲網編成的熊模型、房屋、教堂及木橋等。儘管建築物全部以垃圾及廢棄品製成，卻營造出一種夢幻的氛圍。

冀向公眾分享創作 村莊僅有發電機及太陽能板，布瓦在建造初期偶爾會在內生活，從最初住在帳篷中，至後來親自搭建出一間小屋，但目前已變成工作室。布瓦表示，建造村莊的靈感源自創造宜居空間的夢想，現在會定期邀請藝術家朋友來增加、改造和修復村莊內的建築。村莊目前不對外開放，但布瓦計劃未來能讓公眾進場參觀，成為對建築藝術及學習生活感興趣者的聚集地。本報綜合報道

布瓦用廢棄品製成貓造型建築物。 村莊地圖可見建築物布局。 村莊內建築物均用垃圾和廢棄品製成。 布瓦