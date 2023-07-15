涉購色情照 BBC主播再捲性騷擾醜聞

現職員工指曾發調情短訊

BBC新聞節目NewsNight報道，一名BBC現職員工指控愛德華茲今年曾在社交平台發送不恰當和有暗示的短訊，內容涉及該員工的外形，帶有調情成分。該員工因想保持匿名，所以沒有向公司提出正式投訴，但現時正考慮投訴，希望公司管理層採取更積極態度處理曾與愛德華茲共事的年輕員工。此外，另一名現職員工和一名前員工亦聲稱在社交平台收到愛德華茲的不恰當短訊，令他們感到不適。