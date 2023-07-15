世衞：甜味劑致癌欠實證

常用於無糖汽水 日飲9罐超上限 世界衞生組織昨日公布聯合專家委員會對無糖甜味劑阿斯巴甜的健康影響評估報告，表明阿斯巴甜對人類有致癌性的證據有限，把它歸為「可能對人類致癌」，重申其每日允許攝入量為每公斤體重40毫克。

聯合專家委員會由國際癌症研究機構、世衞和糧食及農業組織食品添加劑成員組成，負責評估食用阿斯巴甜相關的潛在致癌危害和其他健康風險，經過審查現有科學文獻，相信阿斯巴甜對癌症和其他健康影響方面的現有證據存在局限性。國際癌症研究機構根據人類癌症方面的有限證據，把阿斯巴甜歸類為「可能對人類致癌」、即第2B組，是最高4個級別中的第3級。

聯合專家委員會指，所評估數據表明沒有充分理由改變以往確定阿斯巴甜每日允許攝取量，重申人們可在每日限量內放心食用，假設無其他方面的食物攝入，一罐含有200或300毫克阿斯巴甜的減肥飲料，一位體重70公斤的成人每天要飲用9至14罐以上才會超過每日允許攝取量。

列第3級別 建議飲水替代 阿斯巴甜是一種人造甜味劑，1980年代以來廣泛用於各種食品和飲料製品，包括減肥飲料、香口糖、雪糕、牙膏和止咳藥水和維他命咀嚼片等藥物，最常見是用於汽水。

對於消費者不知應選擇普通汽水抑或使用阿斯巴甜的健宜汽水，世衞營養和食品安全司司長布蘭卡（Francesco Branca）指：「我認為有第3個選擇，飲水代替。」本報綜合報道

布蘭卡 世衞公布阿斯巴甜的健康影響評估報告。