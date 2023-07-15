歐盟撤日食品禁令 冀便利農產進口

【本報綜合報道】歐盟周四宣布撤銷福島核事故後針對日本產食品實施的進口限制，同時希望日本可以放寬歐盟農產品的進口限制。

自2011年福島核災發生後，歐盟要求日本食品出口到歐盟前提供的放射性物質檢測證明；至2021年起，歐盟要求福島以及岩手、宮城、山形、茨城、群馬、新潟、山梨、長野和靜岡10個縣，提供野生菇類、部分魚類和竹筍等野生食用植物提供檢測證明，而在周四，日本和歐盟在比利時布魯塞爾舉行定期首腦磋商後，歐盟宣布撤銷所有日本食品的進口限制，同時稱日方會繼續監察其食品的放射水平，並應公布有關調查結果。

岸田稱助推動災區重建 日本首相岸田文雄對歐盟的做法表示讚賞和歡迎，稱此舉將有助於推動災區的重建；而歐盟委員會主席萊恩則表示，日本和歐盟雙方還同意致力於消除日本對歐盟牛肉、水果和蔬菜的貿易壁壘，目前這些產品入口日本時，受到食品安全規則的限制。岸田指出，日本將根據科學作出判斷，就像歐盟解除對日本食品的限制時所做的那樣。