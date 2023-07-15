日設基金補償聲譽受損 漁業界不賣帳續抗議

【本報綜合報道】日本政府排放福島核污水在即，日媒周三報道，政府表示會設立800億日圓（約45.2億港元）基金以應對漁業界聲譽受損，但漁業界並不賣帳，繼續反對核污水排海。

中方斥重內輕外 經濟產業大臣西村康稔周二與福島縣的漁業人士見面，解釋基金如何運作，例如資助漁業購買設備和燃料、開發漁場，以及擴大銷售渠道和舉辦更多宣傳活動等。然而，福島縣漁聯的會長野崎哲表示，漁業界「原則上反對處理水排入海洋」，至今未妥協，並指對漁業界聲譽受損的擔憂揮之不去。

中國駐日本大使館發言人周四表示，800億日圓的基金實為封口費，說明核污水排出大海有嚴重問題；批評日方重內輕外，只補償本國受害產業，而置周邊鄰國、太平洋島國民眾安全和利益於不顧。

中國外交部發言人汪文斌反問，如果日本準備排海的核污水沒有問題的話，福島地區的涉漁產業怎麼會因此受到影響；如果日本政府不是心虛的話，為甚麼用補償費來息事寧人，這只能說明核污水排海是真有問題，大有問題。

汪文斌再次批評日方政府對國內外的反對聲音裝聾作啞，並試圖通過設立所謂的專項基金，來堵日本民眾的悠悠之口，用補償費換取本國民眾的沉默、置周邊鄰國和太平洋島國民眾安全和利益於不顧的做法，只會引起國際社會更強烈的質疑和反對。