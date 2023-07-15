日核污水排海在即 中方正視關切

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，昨日在印尼雅加達應約會見日本外相林芳正，談及日方計劃將福島第一核電站的核污水排海。王毅強調，事件關乎海洋環境安全及人類生命健康，敦促日方正視各方正當關切及專家不同意見，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，不要一意孤行。

王毅指出，向海洋排放核事故污染水在全球沒有先例，也沒有共同認可的標準，這既是科學問題，亦是態度問題，科學論證各種不同處理辦法，務必慎重處置。他又表示，當前中日關係處於何去何從、不進則退的關鍵階段。日方將中國定位為最大戰略挑戰，渲染中國威脅，與中日關係現實嚴重不符，亦與雙方互為合作夥伴、互不構成威脅重要共識背道而馳。

王毅冀與日重回穩定發展軌道 王毅希望日方樹立客觀理性對華認知，以實際行動吸取歷史教訓，堅持和平發展道路，改善兩國國民感情，推動中日關係重回健康穩定發展軌道。中方對雙方保持各層級接觸、經貿往來和人文交流持開放態度。

林芳正解釋日方的想法，期望中方理解。他表示，日方高度重視同中方加強對話溝通，期待以兩國領導人共識為指引，構築建設性、穩定的日中關係，為雙方高層交往創造條件。日本外務省表示，林芳正表示，日方願意從科學角度就核污水排海與中方溝通，呼籲中方以科學的方式回應。