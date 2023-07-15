兵變餘波 俄軍高層再地震 羈押停職調查逾10人

陸軍大將仍被扣 美國《華爾街日報》周四引述多名知情人士指，俄羅斯安全部門在瓦格納集團發動兵變後，扣押了多名俄軍高層問話，包括早前盛傳被捕的陸軍大將蘇洛維金，他目前仍被扣押在莫斯科。俄羅斯總統普京同日首次披露上月29日在克里姆林宮接見瓦格納集團領袖普里高津等人時的情況，指他曾提議瓦格納換人領導，惟普里高津拒絕。

知情人士透露，蘇洛維金知道瓦格納的兵變計劃，他目前關押在莫斯科，但不是扣押在羈留中心。調查人員正查明蘇洛維金有否參與兵變和擔任何等角色，正反覆盤問他，暫未提出起訴。消息指，待總統普京決定如何處理兵變的影響後，蘇洛維金有機會獲釋。

妻子承認蘇洛維金未回家 英媒和俄媒早前均指蘇洛維金因為涉及兵變被扣押，惟其女兒否認消息，蘇洛維金妻子周三則承認丈夫沒有回家。

報道指，至少13名將領被扣查問話，部分人之後獲釋，另有約15人停職或革職，目的是清理莫斯科不能再信任的軍官。蘇洛維金副手、俄羅斯空天軍副總司令尤丁上將（Andrey Yudin），以及聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）第一副局長阿列克謝耶夫中將（Vladimir Alexeyev）一度被扣押，後來獲釋，現時停職，受政府監視並限制活動。另外，今年4月加入瓦格納集團的前副防長米津采夫（Mikhail Mizintsev）亦遭羈押。

普京周四接受俄媒訪問時指，他和普里高津會面時，闡述對瓦格納在烏克蘭戰場的作為的評估、他們在6月24日兵變的作為，以及他們之後繼續服務的可能選項，包括善用他們的戰鬥經驗。普京在訪問中多次重申，瓦格納集團其實不存在，俄羅斯沒有私人軍事組織相關的法律，「它（瓦格納）存在，但在法律上並不存在」，這是與正式合法化事宜有關的獨立事件，應在國家杜馬、政府層面討論，不是簡單的問題。

普京倡瓦格納換領導被拒 普京續指，他向35名瓦格納指揮官提供多個就業選項，其中一個是改由他們現時代號「Sedoy」（灰髮）的直屬指揮官領導，他們可繼續在同一地方服務，將由同一名指揮官帶領，沒有改變。普京指，所有指揮官都點頭，但普里高津說：「不，男孩們不會同意這樣的決定。」普京無交代「Sedoy」是誰，英媒則指他來自普京的家鄉聖彼德堡，是一位在阿富汗和車臣戰爭中獲得勳章的老兵，曾與普京合照。本報綜合報道

僱傭兵一度進入頓河畔羅斯托夫。 陸軍大將蘇洛維金 普京上月在克里姆林宮接見普里高津。 普京 空天軍副總司令尤丁 前副防長米津采夫 聯邦軍隊總參謀部

情報總局第一副局長阿列克謝耶夫