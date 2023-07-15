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上海報業副總經理涉違法
上海市紀委監委官方網站周四發通報稱，上海報業集團副總經理、澎湃新聞董事長程峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。程峰出生於1971年12月，籍貫上海，畢業於上海交通大學，為經濟學學士。（綜合報道）
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