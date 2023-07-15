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李文章任社工部副部長
新組建的中央社會工作部領導班子陸續公布，繼早前亮相的首任部長吳漢聖，以及副部長柳拯後，據國家信訪局官網周五消息，李文章已任中央社會工作部副部長，中央信訪工作聯席會議辦公室主任，國家信訪局局長、黨組書記。（綜合報道）
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