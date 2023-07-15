浙江用電增 倡移峰填谷

內媒周四報道，本月1日至10日浙江全社會用電量213億千瓦時，同比增長10.5%。該省引導企業主動移峰填谷，將白天高峰用電轉到夜間低谷用電，將工作日高峰用電轉至休息日低谷用電。目前已有7,000餘間企業參與。（綜合報道）