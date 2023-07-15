小學安排家長輪班維持交通秩序

【本報綜合報道】內地網民近日在官媒留言板反映稱，河南省鄭州市惠濟區綠源實驗小學強制家長輪流值班，協助維持交通秩序和安全。由於值班時間適逢上班時間，有家長被迫請假，造成不便。惠濟區教育局工作人員周五表示，已要求校方拿出優化舉措，切實減輕家長負擔。

稱家長須為學童安全負責

對於學校的安排，惠濟區官方於上月25日回覆稱，孩子上學安全是每位家長都關注的事，學校安排執勤，也是出於對孩子負責的考慮，其他區的學校也有類似規定。官方指摘，家長如果都不想付出，只想享受其他家長付出而帶來的便利，是有違公平。回覆又提到，校方也可私下調整，有很多解決方法。