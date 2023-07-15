台MeToo風波 行政院修例延申訴期

性騷擾防治法修訂草案方面，考慮到性騷擾通常發生在一瞬間，被害人往往來不及反應及保存證據，因此將申訴期限延長為2至3年，建立可信賴的申訴調查程序，提升民眾的求助意願。關於權勢性騷擾，草案將其與一般性騷擾案劃分，行政處罰調高一般性騷擾行為罰鍰上限至20萬元（新台幣‧下同，約5萬港元），也新增權勢性騷擾罰鍰為6萬至60萬元（約1.5萬至15萬港元），僱主則可開罰1萬至100萬元（約2,500至25萬港元）；刑事部分則加重性騷擾罪刑罰，利用權勢犯性騷擾罪將加重其刑至最重達3年監禁。