國內遊上半年逾23億人次 升6成

【本報綜合報道】內媒報道，文化和旅遊部周四公布今年上半年國內旅遊數據情況，根據相關抽樣調查統計結果，此期間國內旅遊總人次達23.84億，比去年同期增加9.29億，同比增長63.9%；國內旅遊收入（旅遊總花費）2.3萬億元（人民幣‧下同，約2.52億港元），更比去年增長95.9%。