國內遊上半年逾23億人次 升6成
【本報綜合報道】內媒報道，文化和旅遊部周四公布今年上半年國內旅遊數據情況，根據相關抽樣調查統計結果，此期間國內旅遊總人次達23.84億，比去年同期增加9.29億，同比增長63.9%；國內旅遊收入（旅遊總花費）2.3萬億元（人民幣‧下同，約2.52億港元），更比去年增長95.9%。
數據顯示城鎮居民國內旅遊人次18.59億，同比增長70.4%；農村居民國內旅遊人次5.25億，同比增長44.2%。
城鎮居民出遊花費增一倍
今年第一季度國內旅遊總人次12.16億，同比增長46.5%；第二季度國內旅遊總人次11.68億，同比更增長86.9%。城鎮居民出遊花費1.98萬億元（約2.17萬億港元），同比增長逾一倍；農村居民花費3,200億元（約3,507億港元），同比增長41.5%。
內地即將進入「七下八上」防汛關鍵期。文化和旅遊部同日發布汛期、暑期出遊提示，提醒遊客增強汛期防範、消防安全，並注意防暑降溫。
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