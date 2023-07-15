重慶暴雨淹街巷 防汛升級停工停航

重慶市萬州區早前暴雨成災，造成人命傷亡。當地周四至周五再迎暴雨，多區發布暴雨預警，其中北碚、萬州、江津為紅色預警，超過1.6萬人受災，有地方降雨量達破紀錄的227毫米。萬州區防汛抗旱指揮部周五將防汛3級應急響應升級為2級應急響應，要求切實做好斷道、停工、停學、停業、停運、停遊、停航等措施。

重慶市氣象局周五早上發布雨情通報，當地108個雨量站大暴雨、395個雨量站暴雨，萬州區龍寶站錄得最大雨量，達219毫米。萬州區周四至周五普遍大雨到暴雨，部分鄉鎮大暴雨。重慶市萬州區預計早上大部分地區仍有60至120毫米雨量，局部有150毫米的短時強降水。

萬州區五橋街道在周五凌晨5時許，降雨達到最大小時雨量90.6毫米，突破該區的歷史極值，道路嚴重積水，需要實行臨時交通管制，並疏散居民。直到周五中午時分，路面上的洪水已基本退去，五橋區街道辦的工作人員表示，目前仍在展開清淤和恢復工作，暫時未有人命傷亡的報告。

萬州區17死2失蹤 萬州區上周一至二曾遭受暴雨侵襲，據當地應急管理局消息，降雨導致萬州區五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，受災人口37,226人，死亡人數達到17人，另有兩人仍然失蹤。大量農田絕收和建築物損毀，全區直接經濟損失約2.2億元人民幣（約2.4億港元）。

甘肅省甘南藏族自治州夏河縣麻當鎮章子溝村，周一晚發生泥石流災害。該縣委宣傳部周五表示，周四晚找到災害中的失蹤者遺體，令死亡人數增至4人，另有7人受傷。當局正有序推進清淤和災後重建工作。本報綜合報道