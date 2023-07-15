兩岸國際

長沙台企會長 維持囚逾3年

湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷在2019年動員當地台胞返台，參與2020年台灣總統和立委選舉投票，支持國民黨候選人韓國瑜及國民黨。林其後被控違反總統副總統選罷法，一、二審被判刑。林上訴至三審，台最高院昨駁回，維持判囚3年2個月，褫奪公權4年。（綜合報道）
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