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長沙台企會長 維持囚逾3年
湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷在2019年動員當地台胞返台，參與2020年台灣總統和立委選舉投票，支持國民黨候選人韓國瑜及國民黨。林其後被控違反總統副總統選罷法，一、二審被判刑。林上訴至三審，台最高院昨駁回，維持判囚3年2個月，褫奪公權4年。（綜合報道）
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