美未與台談國民警衞軍合作

扎 納

【本報綜合報道】美國國會多年來一直推動國民警衞軍與台灣合作，加強台灣自我防衞能力，台方亦積極尋求合作。美國國防部官員周四表示，尚未與台灣討論加入美國國民警衞軍的州合作夥伴計劃，認為言之尚早。

今年是州合作夥伴計劃30周年，在1993年展開時只有13個國家參與，現在已發展到100個國家。國民警衞局戰略計劃、政策及國際事務主任扎納（William Zana）在記者會上被問及如何將台灣納入上述計劃，以及可能面對甚麼挑戰。他指，目前未有討論，強調與每個國家合作的過程必須由該國提出要求。

傳已協助訓練台軍 扎納又指出，國民警衞軍與其他國家有例行性合作，這些國家本來不在上述計劃中，到近期才納入。他以挪威與明尼蘇達州的合作夥伴關係為例，此前不屬於州合作夥伴計劃範圍，經過50多年的聯合運作與實踐，直到去年才形式化。早前有消息指，美國已擴大對台軍的訓練，動用多個州的國民警衞軍單位在台美兩地訓練台軍，加強對大陸的阻嚇力。