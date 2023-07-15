領事保護協助條例9月實施

中國駐美使館

【本報綜合報道】內地官媒昨日報道，中央公布《中華人民共和國領事保護與協助條例》，自今年9月1日起施行。當中提到，領事保護與協助工作堅持以人民為中心，貫徹總體國家安全觀，加強統籌協調，提高領事保護與協助能力。中國外交部發言人汪文斌指出，此舉有利提高相關工作法制化、制度化和規範化水平，更好維護海外中國公民和企業機構的安全與正當權益。

官方指出，國際安全環境發生複雜深刻變化，各種傳統安全和非傳統安全問題疊加，加強領事保護與協助工作更重要和迫切，制訂領事保護與協助條例，可進一步提高領事保護與協助工作的法治化、制度化、規範化水平。該條例共27條，主要內容包括明確各方面在領事保護與協助中的職責、義務；規定外交部、駐外外交機構、國務院有關部門、地方人民政府、有外派人員的國內單位分別承擔統籌協調、保護協助、安全宣傳、應對處置、溝通協作等職責；明確在國外的中國公民、法人、非法人組織的自我保護義務。

該條例亦明確領事保護與協助受理方式以及履責區域，規範履行領事保護與協助職責的情形和內容，加強風險防範和安全提醒，並完善各方面支持保障。當中規定在國外的中國公民、法人、非法人組織在正當權益被侵犯、涉嫌違法犯罪等情形下，駐外外交機構應提供領事保護與協助；並規定駐外外交機構等分別承擔安全預警等工作職責，相關部門應視情況發布國外安全提醒，建立國外旅遊目的地安全風險提示機制。