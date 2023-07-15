對華戰略文件 德國：目標非脫鈎

【本報綜合報道】德國政府內閣周四通過該國首份對華戰略文件，其重點在於減少在原材料供應、關鍵基礎設施對中國的依賴，亦在網絡安全、反間諜和打擊虛假訊息等領域提出措施。

京反對競爭保護主義 德國總理紹爾茨表示，德國政府的目標不是與中國脫鈎，但德國的戰略「在技術方面對中國採取了更加自信的立場」。戰略文件承認，德國倚賴中國供應在製造晶片方面至關重要的各種金屬和稀土，因此建議支持德國的合作夥伴開採原材料，以實現進口多元化；而德國政府將檢視出口管制清單，以確保德國商品，不會被中國用於侵犯人權或重整軍備。

針對德國發表對華戰略文件，中國外交部發言人汪文斌昨日表示，以去風險、降依賴之名，行競爭和保護主義之實，將正常的合作泛安全化、泛政治化，只會適得其反，人為製造風險；以價值觀和意識形態劃線，鼓譟所謂「制度、利益、價值觀競爭」更是逆時代潮流而動，只會加劇世界的分裂。他希望德方全面客觀看待中國發展，制訂理性務實的對華政策，同中方攜手應對全球性挑戰，為世界和平與發展貢獻更多穩定性和正能量。