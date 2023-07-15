中俄外交高層 東盟會議聚首

拉夫羅夫

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四在印尼雅加達，應約與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。王毅強調，面對百年變局，中俄堅定支持彼此維護正當利益，堅持走和睦相處、合作共贏發展道路，共同推進世界多極化和國際關係民主化。雙方還就加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的協調合作交換看法。

王毅表示，中俄兩國都是東盟對話夥伴，加強同東盟國家的合作有利於凝聚區域發展共識，推動多邊主義進程，促進地區繁榮穩定。中方願與俄方一道，支持東盟中心地位，警惕外部勢力干擾，支持印尼和東盟各國把握東亞合作正確方向，維護本地區得來不易的和平穩定局面。

拉夫羅夫則指出，俄中保持高層交往，為兩國關係注入強勁動力。俄方願與中方一道，進一步加強戰略協作，深化各領域合作，推動世界多極化進程，反對一切強權霸權，並共同支持東盟中心地位。

王毅另晤澳洲外長 俄羅斯外交部新聞稿指，兩人圍繞烏克蘭危機的當前局勢交換意見，並關注國際社會在啟動烏克蘭問題和平談判進程方面努力的評價。

王毅同應約與澳洲外長黃英賢會面。王毅表示，在雙方共同努力下，中澳關係止跌回穩，得到改善和發展；強調方向正確便應堅持下去，不能再偏航，更不能走回頭路。黃英賢形容，與王毅的會面為一次坦誠的對話，談及中國對澳洲出口產品設置的貿易壁壘、澳洲公民在華被拘等問題，期待北京就其有害的貿易限制措施採取更多行動。

黃英賢