兩國陷困 王毅促美反思原因

會晤布林肯 不滿諉過於人 中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅周四在印尼雅加達出席東盟系列會議期間會見美國國務卿布林肯。中國外交部發布的新聞稿指出，在談及雙邊關係時，王毅說美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首峇里島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把美國總統拜登多次作出的一系列承諾切實落到實處。

王毅又說，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。雙方還就開展亞太、海上事務磋商等進行了積極探討，認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。

北京：芬太尼問題 遭美國抹黑 在北京昨日舉行的中國外交部記者會上，發言人汪文斌指中美雙方在會晤中就芬太尼問題溝通，美方在這問題上對中國抹黑詆毀、甩鍋推責，通過搞釣魚執法抓捕中國公民，是完全不建設性。他指美方應以平等尊重合作的態度解決問題，盡快解除對中方從事禁毒工作相關機構的制裁，為雙方對話與合作掃除障礙。王毅又在會上表明了中方在網絡安全問題上的原則立場，強調中國才是網絡攻擊的最大受害者，美國不要給中國亂扣帽子。

布林肯插口東海南海台海 布林肯昨日出席東盟外長會議時，表明會與東盟國家團結一致，反對脅迫。他指美國與東盟對印太區有共同願景，即區內要自由、開放、繁榮、安全、互聯互通及有韌性，意味區內各國可自由選擇自己的道路及合作夥伴，公開解決問題而並非通過脅迫，又重申必須確保南海及東海的航行自由，維持台海和平穩定。

米利：美需向台加快交付武器 在王毅要求美方把拜登的一系列承諾落實之際，正訪問日本的美國參謀長聯席會議主席米利周五表示，美國及其盟友在未來幾年需加快向台灣交付武器，又指華府正研究是否有需要改變美軍在亞太區的部署地點。米利指出，美國和其他協助台灣加強防禦力的國家，未來可能需要提高對台交付武器的速度，台灣需要防空系統、陸基反艦系統等軍備，台軍加強防衞能力是十分重要。

對於中美關係，米利承認兩國關係處於非常低點，近日的外交會面，包括布林肯與王毅見面，對緩減局勢升級機會十分重要。他還透露，美國正認真研究亞太地區的美軍駐點替代選項。在亞太區的美軍主要部署東北亞，南韓有2.8萬名美軍，日本則有5.6萬美軍。本報綜合報道

米 利