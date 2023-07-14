朝證射洲際導彈示警 美派轟炸機與韓演練

朝中社報道，北韓周三試射火星18型洲際彈道導彈，這是繼今年4月13日後第2次測試這款採用固體燃料的導彈；到場視察的領袖金正恩聲言，除非美國及南韓承認反朝敵朝政策失敗並放棄採用，否則朝方將繼續採取更強勢的軍事行動。美國昨日從關島出動B52H戰略轟炸機，在朝鮮半島上空與美韓兩軍戰機演習。

報道指，火星18型洲際彈道導彈在今次試射的最大飛行高度達到6,648.4公里，飛行歷時74分鐘51秒，飛行1,001.2公里後精準落入東部國際海域的目標地點；在以最大功率確保射程的同時，今次試射採用高仰角而非正常角度進行。報道提到，導彈的射程可以覆蓋整個美國本土，將以壓倒性的力量徹底遏制各種核戰威脅及挑釁侵略，履行使命及任務，北韓將堅定不移地持續加快研發更高效可靠的武器體系。

朝稱行動為遏敵 朝中社強調，今次試射導彈屬於加強正當防衞權的一環，旨在徹底遏制敵對勢力危險的軍事行動，並對危險及鹵莽的反朝軍事行動發出強烈警告。由於北韓事前指控美國偵察機偵犯領空及專屬經濟區空域，外界認為這是報道提及的反朝軍事行動。

美韓兩軍隨即作出回應，美國B52H戰略轟炸機從關島安德森空軍基地出發，前往朝鮮半島與南韓F15K戰機、駐韓美軍F16戰機實施聯合編隊飛行。值得留意的是，現時總共有8架B52H戰略轟炸機部署關島，被視為美國針對北韓兼保護南韓的延伸威懾措施之一。惟美方此前承諾派遣搭載核導彈的戰略核潛艇，仍然未有訪問南韓。

火星18型洲際彈道導彈採用固體燃料，毋須在發射前臨時加注燃料，大大減低被美韓兩國間諜衞星發現的機會，加上利用導彈發射車迅速移動發射，所以容易實施突襲發射。這不但令南韓先發制人打擊的殺傷鏈系統失效，同時增加對美國的軍事威脅。南韓聯合參謀本部周四強調，軍方正在保持予以北韓壓倒性反制的戒備態勢。

日派F2與美軍訓練 日本防衞省統合幕僚監部指，日本航空自衞隊4架F2戰機昨日在九州西部空域，與美國空軍一架B52H戰略轟炸機及一架KC135空中加油機展開戰術訓練，旨在應對日本周邊安全環境日益嚴峻，今次雙邊訓練重申美日兩國回應任何事態的強烈意向。本報綜合報道