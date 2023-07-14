南海撞山 美核潛艇開始維修
【本報綜合報道】美國海軍海狼級攻擊核潛艇康涅狄格號2021年10月2日在南海潛航，期間撞上海底山受損，直至去年2月8日進入華盛頓州5號旱塢接受損毀評估。由於該旱塢面臨地震受損風險，今年3月29日開始結構升級工程，近日終於完成。
旱塢升級完成
5號旱塢屬於華盛頓州布雷默頓普捷峽灣海軍造船廠及中繼維修設施，美國國防部網站在周三發出新聞稿，指旱塢完成臨時地震緩和工程，通過測試及重新認證後，康涅狄格號於當天進入旱塢展開「延伸對接選擇受限可用性」，這項維修理論上需要31個月完成。位於華盛頓州班戈的三叉戟整修設施德爾塔旱塢，繼續結構升級工程。
結構升級工程包括在旱塢牆身鑽洞設錨，加強結構完整性及確保工作人員、社區、環境、潛艇的安全；同時更新現有緊急應對方案，更好地應對災難性地震發生的機會，並且改善預警僱員通報系統。新聞稿強調，工程沒有影響美國戰略威懾能力或艦隊持續執行總體任務的能力，並且確保準時交付現代化，以及可以全面執行任務的軍艦。
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