南海撞山 美核潛艇開始維修

5號旱塢屬於華盛頓州布雷默頓普捷峽灣海軍造船廠及中繼維修設施，美國國防部網站在周三發出新聞稿，指旱塢完成臨時地震緩和工程，通過測試及重新認證後，康涅狄格號於當天進入旱塢展開「延伸對接選擇受限可用性」，這項維修理論上需要31個月完成。位於華盛頓州班戈的三叉戟整修設施德爾塔旱塢，繼續結構升級工程。

結構升級工程包括在旱塢牆身鑽洞設錨，加強結構完整性及確保工作人員、社區、環境、潛艇的安全；同時更新現有緊急應對方案，更好地應對災難性地震發生的機會，並且改善預警僱員通報系統。新聞稿強調，工程沒有影響美國戰略威懾能力或艦隊持續執行總體任務的能力，並且確保準時交付現代化，以及可以全面執行任務的軍艦。