北約擬日設聯絡辦 馬克龍反對

馬克龍

【本報綜合報道】北約計劃在日本開設亞洲首個聯絡辦公室，日前有報道指法國總統馬克龍表明反對，他周三出席在立陶宛舉行的北約峰會第二天會議後公開表明其立場。惟北約秘書長斯托爾滕貝格以中國威脅為由，稱建立該辦事處仍然討論中。

秘書長指應對中國威脅 馬克龍說：「印太地區不是北大西洋，因此我們絕不能夠給人留下北約正在其他地區建立合法性及地理上存在的印象。」斯托爾滕貝格同日會見日本首相岸田文雄後稱，北約與日本尋求深化網絡安全和海上安全等領域的合作，北約與亞太夥伴的會議表明安全不是區域性而是全球性，稱中國對新軍事力量的大量投資證明這一點。

斯托爾滕貝格又聲言，預計到2035年，中國將擁有1,500枚核彈頭，射程可以覆蓋北美、整個歐洲和北約，他揚言：「這並不是說北約要成為一個全球軍事聯盟，而是要認識到（北約）地區面臨來自全球的挑戰，而中國的崛起是其中的一部分。」

美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）在周三表明，北約不會向印太地區東擴，稱美國在界定北約與印太地區接觸的界限，並與印太盟友推出度身定制的合作夥伴項目；北約對中國在該區構成的挑戰感到關注，並不意味有意邀請亞洲國家加入。