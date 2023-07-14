俄收繳僱傭兵逾2000件武器

包括多款坦克

聲明指瓦格納集團交出數百件重型武器，包括T90、T80、T72B3坦克；BM21及BM27多管火箭炮；鎧甲地對空導彈系統；2S1、2S3、2S5自走炮；2S4自走迫擊炮；榴彈炮和反坦克炮；迫擊炮；多用途裝甲牽引車；裝甲運兵車；汽車及輕武器。瓦格納集團移交的戰鬥車輛中，有數十輛從未用於作戰，它還交出超過2,500噸彈藥及近兩萬件槍械。所有裝備和武器送往後方基地維修，之後轉交予俄軍用於預定目的。