俄收繳僱傭兵逾2000件武器
【本報綜合報道】俄羅斯國防部周三表示，軍方按照計劃收繳僱傭兵公司瓦格納集團的武器及軍事裝備，並接近尾聲。對方移交超過2,000件設備和武器，包括坦克、多管火箭炮、火炮等。
包括多款坦克
聲明指瓦格納集團交出數百件重型武器，包括T90、T80、T72B3坦克；BM21及BM27多管火箭炮；鎧甲地對空導彈系統；2S1、2S3、2S5自走炮；2S4自走迫擊炮；榴彈炮和反坦克炮；迫擊炮；多用途裝甲牽引車；裝甲運兵車；汽車及輕武器。瓦格納集團移交的戰鬥車輛中，有數十輛從未用於作戰，它還交出超過2,500噸彈藥及近兩萬件槍械。所有裝備和武器送往後方基地維修，之後轉交予俄軍用於預定目的。
俄烏戰爭期間，瓦格納集團領袖普里高津多次指控俄羅斯國防部，剋扣對僱傭兵的炮彈供應。普里高津上月底更以瓦格納集團營地遇襲為由發動叛亂，攻佔俄羅斯南部軍區司令部並向首都莫斯科進軍，其後在白羅斯總統盧卡申科調停下迅速落幕。普里高津同意轉移往白羅斯，俄羅斯則撤銷對他的刑事檢控。
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