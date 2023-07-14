G7設框架 為烏提供長期保障

【本報綜合報道】一連兩天在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會周三閉幕，雖烏克蘭無法如願收到「入約」邀請，但七大工業國集團（G7）在會議尾聲宣布一項國際框架，承諾為烏提供長期安全保障，加強其防衞能力抗俄羅斯入侵。

英防相：盟友非亞馬遜 烏應感激

G7與和歐盟領導人發表聯合聲明，承諾為烏克蘭提供海陸空現代軍事裝備，亦訓練烏軍、共享情報、提供網絡防禦援助等。烏克蘭承諾實施司法與經濟改革及提高透明度等。美國總統拜登稱G7勾畫出支持烏克蘭的多邊框架後，明確展示G7將長期持續支持烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基讚揚G7的保證，是對烏克蘭的重要安全保障，對烏方而言是重大安全勝利。他稱已經開始與承諾提供安全保證的國家起草雙邊文件，感謝各領導人和所有北約國家向烏克蘭提供「非常實際和前所未有的支持」。