捲違法風波 國會得票不過半 皮塔未當選泰總理

泰國國會昨日召開聯席會議，並投票選出新總理。唯一候選人、於周三突然陷入違法風波的前進黨黨魁皮塔，因得票未過半數而未能當選總理，次輪投票將於下周三舉行。

成唯一候選人 首輪投票前夕，選舉委員會指控皮塔及其政黨計劃修改與侮辱王室有關法例，企圖推翻以國王為首民主政府政權，獲憲法法院受理。聯席會議於昨早開始，為泰黨黨魁崇拉楠（Cholnan Srikaew）在會上提名皮塔成為總理候選人並得到302名議員支持，令皮塔成為唯一總理候選人。根據憲法，佔下議院5%議席的政黨可以提名一位候選人，今次有6個黨合資格。

下周次輪投票 投票開始前，皮塔呼籲國會議員尊重民意，強調不是為了他及其政黨而投票，而是為了國家。投票於下午開始，憲法規定總理候選人須取得全體國會議員過半數支持才能當選。下議院有500席，而上議院由於議員雷努（Renu Tunkachivangoon）周三辭職，因此由250人減至249人。兩院議員總人數為749人，當選門檻是375票。

投票共有704名國會議員出席，皮塔僅取得324票而未能當選，缺席及反對票共380張。國會將在下周三召開聯席會議舉行次輪投票，各黨再次提名候選人。如果第二次投票仍無結果，下議院議長將決定第三次投票的時間。

前進黨與為泰黨等7個政黨組成聯盟，掌握下議院312席，未達國會兩院過半數議席要求，需要爭取上議院63議員支持才有勝算，但昨日只有13人投票支持皮塔。

42歲的皮塔可算是出身政治世家，父親是農業部前顧問，而叔叔則是前總理他信執政時期幕僚。皮塔早年在泰國取得學士學位後赴美繼續升學，分別在哈佛大學及麻省理工學院取得公共政策和工商管理碩士學位。他在美時一度回國拯救家族企業，畢業後在一間經營外賣及電召車服務公司出任執行董事，至2019年當選下議院議員後開始投身政治。本報綜合報道