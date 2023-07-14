塞國爆貓科冠狀病毒 30萬隻亡

【本報綜合報道】有「貓島」之稱的塞浦路斯今年1月起爆發貓科動物冠狀病毒，獸醫專家估計至今造成30萬隻貓死亡，並開始擴散到其他國家，規模之大前所未見。專家敦促塞浦路斯政府批准讓可以醫治人類新冠病毒的藥物用於貓隻，而最有效的控制疫情手段是疫苗，警告若不盡快控制疫情，塞浦路斯恐變成「死貓之島」。

專家促用人類新冠疫苗抗疫 英國傳媒周二報道，塞浦路斯今年以來有大批流浪貓和家貓死於貓感染性腹膜炎（FIP），泛塞浦路斯獸醫協會副主席伊巴密濃達（Demetris Epaminondas）表示，當地獸醫報告的FIP病例增長驚人，首都尼科西亞1月最先爆發疫情，3個月至4個月內擴散到全國範圍。FIP的病徵包括發燒、不正常腹部腫脹、體力下跌、敵意增加，通常影響幼貓但不會傳染人類，過往一般只在貓舍發現感染群組。伊巴密濃達表示，遏止疫情的唯一方法是藥物治療，專家希望能夠使用用於治療人類新冠病毒的瑞德西韋、莫努匹韋，以及FIP特效藥GS-441524。

塞浦路斯有大約100萬隻貓，英國愛丁堡大學教授貢－穆爾（Danielle Gunn-Moore）形容今次的疫情規模是前所未有，街上發現貓屍的報告增加，懷疑與更致命的FIP新毒株有關，正在檢驗樣本。塞浦路斯政府已經成立專責組應對，並嘗試透過立法批准使用藥物治療FIP。目前有證據顯示，疫情蔓延到土耳其、黎巴嫩、以色列，一旦病毒擴散到英國，將導致該國大量貓隻死亡，必須嚴肅看待。