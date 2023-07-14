前車可鑑 英媒報道名人醜聞不開名

英國最高法院去年作出具有里程碑意義的裁決，即私隱權涵蓋正在接受執法部門調查的人士，代表他們被正式起訴並出庭前都受到私隱法的保護。這導致國內傳媒現時寧願謹慎行事，也不願再冒支付高昂法律訟費風險，報道與知名人士有關醜聞。報道續指，由於私隱權及言論自由之間存在一種「微妙平衡」關係，就連法律也難以確定，所以需要根據每宗事件的具體情況作出決定。此外英國存在與私隱及誹謗有關的法例，傳媒律師及編輯往往需在發表文章前，權衡會否觸犯以上法律。