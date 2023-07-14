屢更改說法 無視事主否認 英《太陽報》面臨誹謗指控

【本報綜合報道】英國《衞報》周三報道，英國《太陽報》揭發英國廣播公司（BBC）主持人愛德華茲購買年輕人色情照片一事多次改變說法，甚至無視涉事人士否認，可能因此面臨誹謗指控。

自上周披露愛德華茲付款購買照片後，英國《太陽報》一度收回有關說法，直至周三晚上又再一次堅持最初報道，即愛德華茲向當時年僅17歲的年輕人支付3.5萬英鎊（約35.8萬港元）購買照片，但未必涉及犯罪活動。警方澄清愛德華茲沒涉及非法行為前，涉事年輕人透過律師批評英國《太陽報》報道是「垃圾」，指早告訴對方報道錯誤。該報未有理會，沒有在任何報道標明年輕人一方早已否認說法。

英國《太陽報》過往會捍衞其報道，但近日被指變得小心，甚至把早前報道事件或涉及刑事調查一事的責任轉嫁《星期日泰晤士報》。由於愛德華茲曾經點讚一條暗示英國《太陽報》可能面臨年輕人母親指控誹謗的貼文，該報或面臨潛在法律風險。

英國《太陽報》回應時表示，無計劃刊登更多針對愛德華茲的指控，反而向BBC法團調查團隊提供保密及遮蓋訊息的檔案，聲稱含有嚴重及內容廣泛的指控，又稱部分內容由BBC人員向該報提供。