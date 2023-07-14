愛德華茲公布英女王駕崩 成經典一幕

【本報綜合報道】捲入購買青少年色情照片醜聞的英國廣播公司（BBC）男新聞主播愛德華茲，在當地是家喻戶曉的人物，也是BBC最著名的主持人之一。他職業生涯最重要的時刻是去年9月8日傍晚，向全球公布英女王伊利沙伯二世駕崩的消息。

任職BBC近40載 愛德華茲1984年以實習生身份加入BBC，1990年代成為BBC報道英國國會的首席政治記者，2003年起擔任BBC旗艦新聞節目《十點新聞》主持至今，負責主持及解說重大的國家事件，包括2011年王儲威廉大婚、2021年菲臘親王葬禮、2012年及去年英女王伊利沙伯二世登基鑽禧及白金禧慶典，以及今年英王查理斯三世的加冕典禮。

在英女王伊利沙伯二世駕崩的當天早上，愛德華茲得悉對方健康狀況轉差的傳聞後，決定提早上班，並從下午兩時開始以滾動方式報道新聞；直至傍晚佩戴黑色領呔，以平靜的語氣向全球各地觀眾宣布駕崩一事。他之後也負責英女王伊利沙伯二世的葬禮報道，上月更與同事因此獲得授予的英國電視與廣播俱樂部（TRIC）獎項。

愛德華茲前年透露，自己擔任BBC首席新聞主播的時間或不會太久，稱「20年來每晚報道新聞，令人疲憊不堪」。他是BBC收入最高員工之一，年薪介乎43.5萬英鎊（約444萬港元）至44萬英鎊（約449萬港元）。身為威爾斯人的愛德華茲與妻子及5名孩子住在倫敦。