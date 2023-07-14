購青少年色情照 BBC男主持身份揭曉

警方稱不涉刑事 妻指抑鬱惡化留院 近日捲入購買青少年色情照片醜聞的英國廣播公司（BBC）男主持，周三終於由其妻子證實身份，是61歲著名新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）。倫敦警方表明事件不涉及刑事犯罪，但BBC重新開始調查當事人的行為，公司總裁戴維（Tim Davie）承認狀況仍然非常複雜，他下周將接受國會委員會的質詢。

倡BBC繼續內部調查 倫敦警方周三表示，與BBC管理層討論後近日評估相關指控，聲明指「倫敦大都會警隊的專業罪案指揮部探員已經完成評估，確認沒有任何資訊表明涉及刑事犯罪行為」。

在作出上述決定時，指揮部通過另一個警察部門與BBC在內的多方及投訴人和投訴人家屬交談；警方不會採取進一步行動，建議BBC可以繼續內部調查。

對於周二有報道指，再有年輕人聲稱曾經受涉事男主持網上搭訕及威嚇，警方在聲明提到知悉傳媒報道針對同一名人士的進一步指控，但有關這些指控的具體細節或資訊尚未遞交給警方，因此警方目前沒有採取任何行動。BBC發言人其後表示，隨着警方完成評估，公司將繼續其事實調查工作，確保按照正當程序全面評估事實。

妻證實愛德華茲涉事 警方發布上述聲明後不久，愛德華茲的妻子弗林德（Vicky Flind）發出聲明，證實涉事男主持正是其丈夫。她解釋，由於最近有關「BBC主持」的報道，導致其家庭經歷極其困難的5天，發出聲明的原因主要是出於對丈夫心理健康的擔憂、保護二人的子女，並希望確認其身份後，能夠終結外界對其他不相關的BBC主持猜測。

弗林德在聲明透露，愛德華茲患有嚴重的心理健康問題，近年一直接受嚴重抑鬱症的治療；過去幾天的事情使其情況更加惡化，再度出現嚴重發作，現時在醫院接受住院治療，在可以預見的一段時間仍然留院。她稱丈夫當身體恢復得足夠好時，打算就事件作出回應，又強調丈夫直至上周四才第一次獲告知，有人對他作出指控。

BBC總裁將受質詢 今次男主持涉及的事件，令本身醜聞接二連三發生的BBC，其治理能力再度受到外界質疑。戴維將會於下周二出席國會上議院通訊委員會聽證會，原本計劃討論BBC的未來撥款，但討論範圍如今擴大，預計包括根據「最近發生的事件」，提出對BBC治理安排充分性的關切。本報綜合報道

BBC重新開始調查愛德華茲的行為。 弗林德（圖）擔憂丈夫的心理健康。 倫敦警方表明今次事件不涉及刑事犯罪。 BBC主持風波時序 戴維承認現時狀況仍然非常複雜。