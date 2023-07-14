投資322億 室內滑雪場後年迎客

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，華發冰雪中心設計優化暨工程節點發布會周二在廣東省深圳市舉行，透露正在建設的深圳前海‧華發冰雪世界2025年11月投入使用，屆時將成為全球規模最大、中國落差最高的室內滑雪場。

發布會透露工程建設最新進度及未來施工進度規劃，該冰雪項目進行全面優化設計，將有各類國際一流的軟硬件配套設施。項目總投資逾296億元人民幣（約322億港元），以冰雪主題為核心特色，通過全球頂級室內滑雪場、高端酒店、冰雪沉浸主題商業等，結合冰雪產業鏈上下游，打造大灣區文旅新地標。

可承辦國際賽事 該冰雪世界將打造一個約10萬平方米的冰雪中心，涵蓋約8萬平方米的室內滑雪場，相當於11個足球場大小。從出發平台到緩衝區的落差約83米，同步將建設約441米的國內最長滑雪單道，滑道專業度可承辦國際滑雪聯合會主辦的滑雪賽事。項目開業後，預計年客流量達百萬人，並承接舉辦國際賽事。

另一方面，繼早前湖北省武漢市等地傳出引進迪士尼主題樂園但遭官方否認後，近日有網民建議廣東省廣州市爭取興建內地第二座迪士尼樂園。廣州市文化廣電旅遊局周一表示，正在積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會，稱這對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級具有較大推動作用。