赴柬出差遭販賣 男子籌款返台

【本報綜合報道】台灣民眾被「賣豬仔」到柬埔寨從事詐騙工作愈揭愈多，台中餐廳業者哈利去年到柬埔寨經商探查市場，抵達後被多次販運淪為「豬仔」，曾經被詐騙集團火烤、毆打、電擊、潑尿、關黑屋，全身傷痕纍纍，今年再被轉賣到緬甸北部。哈利上周獲救後，周三現身說法，揭露被騙出境、慘遭虐待的遭遇。

哈利被騙前看到網民留言，指想洽談柬埔寨的代理加盟店。於是他計劃前往當地了解市場環境，出發前亦與對方進行視像會議討論，詎料因此而跌入人蛇集團陷阱。哈利表示，他剛到柬埔寨即被沒收手機和護照，集團命令他從事詐騙工作，「若不聽話，就會被痛毆，飽受折磨」。

痛毆折磨逼從事詐騙 哈利上月趁機逃跑，向台灣當局求救，最終透過台刑事局國際科警官，聯繫全球反詐騙組織尋求協助。他在轉移到柬埔寨的過程中，累積拖欠簽證逾期費、簽證費和酒店費用等合共約20萬元新台幣（約5.1萬港元），曾經尋求各地協助，但均無結果，因此留在組織的安全屋一個月，最後籌足款項，安全返台。