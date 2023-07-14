上半年1.76萬個水利工程 創新高

【本報綜合報道】國家水利部副部長王道席周三表示，內地今年上半年新開工的水利基礎設施項目達到1.76萬個，其中24項為重大水利工程，數量為歷史同期最多。

水利部介紹今年上半年水利基礎設施建設進展和成效，王道席指今年以來，水利基礎設施建設規模和進度較去年同期為佳，新開工水利項目較去年同期多3,707個 ，投資規模7,208億元（人民幣‧下同，約7,968億港元），較去年同期多1,113億元（約1,230億港元）。其中投資規模超過1億元（約1.1億港元）的項目有1,095個。