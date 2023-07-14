上半年1.76萬個水利工程 創新高
【本報綜合報道】國家水利部副部長王道席周三表示，內地今年上半年新開工的水利基礎設施項目達到1.76萬個，其中24項為重大水利工程，數量為歷史同期最多。
水利部介紹今年上半年水利基礎設施建設進展和成效，王道席指今年以來，水利基礎設施建設規模和進度較去年同期為佳，新開工水利項目較去年同期多3,707個 ，投資規模7,208億元（人民幣‧下同，約7,968億港元），較去年同期多1,113億元（約1,230億港元）。其中投資規模超過1億元（約1.1億港元）的項目有1,095個。
投資逾8658億元
落實水利建設投資也多於往年同期，上半年落實水利建設投資7,832億元（約8,658億港元），較去年同期多4.7%。22個省份落實投資超過100億元（約110億港元），其中浙江、安徽、湖北、廣東、四川、江西、雲南、江蘇超過400億元（約440億港元）。上半年完成水利建設投資5,254億元（約5,808億港元），同比增加18.1%。
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