湖北山泥傾瀉增3死 降雨持續

【本報綜合報道】內地近日多地暴雨，引發洪水、泥石流等地質災害，湖北五峰日前發生的山泥傾瀉再多3人死亡。

水利部周三晚上針對甘肅、青海啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。陝西出現今年短時暴雨強度最大、影響範圍最廣的強對流天氣過程。

陝西省氣象災害應急指揮部辦公室昨日表示，關中、陝南出現區域性暴雨、大暴雨及特大暴雨天氣，8站錄得特大暴雨，最大小時雨量達81.1毫米。

該省昨日仍然有降雨，南部局部地區有短時強降水和6級以上短時大風。水利部預計，甘肅、青海部分地區周三至周五有一次較強降雨過程，甘肅境內嘉陵江、黃河上游及支流大通河、黑河等河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。