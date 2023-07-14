幼兒園餵藥案 欠實證不起訴

炮轟民進黨誹謗 侯友宜促致歉 台灣新北市板橋區一間私立連鎖幼兒園早前爆出餵食幼兒安眠藥，引發社會嘩然。新北地檢署周三偵結，因無積極證據，園長和8名教師不被起訴。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室周三要求民進黨總統參選人賴清德24小時內道歉。民進黨立院黨團昨日反批，侯友宜不應忘記自己是新北市長，該行政調查、保護孩童健康的作為，都是父母官的責任。

案情指，38名幼童家長提告，指教師有不當管教或餵食含苯巴比妥成分藥物，稱幼童反映喝了彩虹藥水頭暈、想睡。但檢方後續詢問幼童，其陳述多與家長所說有出入；幼童尿檢、血檢初驗結果顯示為陰性、或低於參考值，調查局鑑驗的36份毛髮檢體報告也顯示均未檢出，因此無法證明幼童有服用含巴比妥類藥物。

無驗出藥物殘留 撤銷罰款 檢方認為，幼童情緒判斷和表達能力仍在初步發展階段，容易受先天和後天影響，加上頭髮檢體也未驗出管制藥物殘留，無法以幼童情緒不穩定或片面之詞，就認定園方有餵食不明藥物，因此不起訴處分、廢止該園設立許可的行政處分，另外6萬元新台幣（約1.5萬港元）罰鍰部分將撤銷。私幼總公司感謝辦案單位查明真相與細節，強調會吸取教訓，完善體制。

餵藥案5月中旬爆發後，民進黨賴清德、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、中央及地方民代、網軍側翼及名嘴，火力全開抨擊侯友宜，甚至以「餵毒」形容，重創侯友宜之聲望。侯友宜競選辦公室要求，造謠的賴清德須向社會大眾、家長、新北市府、侯友宜道歉，競辦將撤回先前對賴提的加重誹謗等告訴。國民黨團首席副書記長林思銘斥，賴清德在這次風波上，非但未加以制止，反而用政治發言破壞社會信任。

綠營指侯友宜有調查責任 民進黨團書記長莊瑞雄昨日回應指，國民黨不要以為不起訴處分好像是撿到槍，不要忘記真正執政的是侯友宜，若當初新北市府積極負起行政調查責任，早日釐清案情，「也不會把幼教機構講得很狠毒，並廢止設立許可」。對於侯友宜要求賴清德道歉，莊瑞雄反批，侯不要忘記自己是新北市府的父母官；主管機關本來就要負起責任，該有行政調查、該有作為保護孩童健康，都是父母官的責任。他強調，侯要指摘別人之前，應該先想想自己，是以新北市大家長的身份在講話，還是以總統參選人的身份在講話。本報綜合報道